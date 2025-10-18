Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"İskilip Gücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Hocamızın vefatı ve cenazenin yarın defnedilecek olması nedeni ile 19 Ekim 2025 Pazar günü (Yarın) oynanacak olan U14 ve 2. Amatör Küme müsabakaları ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Ayan, ertelenen 2.Küme 4.hafta müsabakalarının 2 Kasım Pazar günü, U14 Ligi 6.hafta maçlarının ise 26 Ekim Pazar günü oynanacağını da duyurdu.

18 Ekim Cumartesi günü (bugün) oynanacak U16 Ligi Müsabakaları öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da açıklandı.