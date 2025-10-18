Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara’da TVF Spor Lisesi’nin konuğu oldu.

Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin yanı sıra Sungurlulu hemşehrimiz Milli Eğitim Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak da izledi. Maça etkili başlayan Çorum’un efeleri ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Üst üste bulduğu sayılarla son bölüme önde giren Kırmızı-Siyahlılar son bölümde de farkı açarak ilk seti 11 sayı farkla kazandı. İkinci sette de etkili bir oyun ortaya koyan Sungurlu Belediyespor bu seti de 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakip TVF Spor Lisesi zaman zaman oyuna ortak olsa da son bölümde tekrardan üstünlüğü eline geçiren Çorum’un efeleri seti 25-22 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum temsilcisi puanını 9 yaparak maç fazlası ile üçüncü sıraya yükseldi. Ev sahibi TVF Spor Lisesi ise 3 puanda kaldı.

SALON: Ankara Voleybol.

TVF SPOR LİSESİ: Efe, M.Eren, Ata, Doruk, Taha, Berk, Haluk, Furkan, Emre, Doğukan, Ege, Alp.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Mehmet Cam, Erenhan, Metin, Salih, Burak, Berke Eray, A.Kaan, Eneshan, Tayeb.

SETLER: 14-25, 18-25, 22-25.