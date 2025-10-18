Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, milli aranın ardından, 10.hafta maçında konuk olduğu Atakaş Hatayspor’u 4-1 yenerek Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Mersin Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail’in yönettiği maçta Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, son 2 haftanın kadrosunu bozmadı.

Maça etkili başlayan Arca Çorum rakip kaleye üst üste akınlar yaptı ve önemli pozisyonlar buldu. Bu baskı, 12.dakikada Yusuf Erdoğan’la golü getirdi ve Çorum temsilcisi 1-0 öne geçti.

Golden sonra da kontrolü elinde tutan Arca Çorum FK, 25.dakikada Sırp 10 numara Aleksic’in golüyle farkı ikiye çıkartıp rahatladı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi ve Arca Çorum FK soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya Hatayspor iki oyuncu değişikliği ile başlarken, Arca Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıktı.

Hatayspor farkı azaltmaya çalışırken, ilk yarıda olduğu gibi savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışan Çorum temsilcisi önemli pozisyonlar buldu. Nitekim, 63.dakikada Samudio farkı üçe çıkaran golü attı.

Oyun disiplininden iyice kopan Hatayspor karşısında kontrolü elinde tutan Arca Çorum FK, 79.dakikada Atakan Akkaynak’la dördüncü golü buldu.

Ev sahibi ekip, 90+3’te Selimcan’la bir gol bulmasına rağmen karşılaşma Çorum temsilcisinin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Beklenilenin aksine rahat bir galibiyet alan Arca Çorum FK puanını 21’e çıkartıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yine galibiyet sevinci yaşayamayan Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: Arca Çorum FK atağında, ceza yayının sağ çaprazından Aleksic ortaladı, savunma arkasına sarkan Yusuf’un arka direkte yaptığı cılız kafa vuruşunda top kaleci Bekaj’da kaldı.

DAKİKA 6: Arca Çorum FK gole yaklaştı. Attamah’ın kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun topa penaltı noktasının gerisinden Oğuz kafayı vurdu, kaleci Bekaj sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA 11: Hızlı gelişen Hatayspor atağında, sağdan Kamil Ahmet’in yerden penaltı noktasının gerisine çıkarttığı topu Rui Pedro yerden gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, direk dibinden aut.

DAKİKA 12: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Samudio’nun ara pasında savunma arkasına koşu yapan Yusuf Erdoğan, ceza yayının sağından içeri girdi, yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem Eren Öksüzler ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edilince orta hakem Fatih Tokail golü verdi: 1-0. Yusuf Erdoğan bu sezon üçüncü golünü attı.

DAKİKA 25: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Ceza yayının sağ çaprazından Pedrinho’nun savunma arkasına attığı yüksek pasa hareketlenen Aleksic topla buluşup ceza yayının sağından içeri girdi, topu soluna çekip kaleci Bekaj’ı oyundan düşürdükten sonra altı pas çizgisinin hemen gerisinden gol vuruşunu yaptı: 2-0. Aleksic kırmızı siyahlı formayla ilk golünü attı.

DAKİKA 34: Hatayspor atağında, Okoronkwo’nun pasında topla buluşan Rui Pedro’nun ceza sahasında, sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 45+2: Arca Çorum FK üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayı içerisinden Oğuz’un pasında topla buluşan Oğulcan’ın altı pasın solundan vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

DAKİKA 53: Hataysporlu Bangboye, sağdan taç atışından aldığı topla ceza sahasına girdi, çaprazdan çok sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 59: Arca Çorum FK üçüncü gole yaklaştı. Sağdan Oğuz’un ortasında, Hataysporlu savunma oyuncusu Kamil Ahmet’in ıskaladığı topla buluşan Yusuf Erdoğan, penaltı noktası ile altı pas arasında, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Bekaj iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.

DAKİKA 63: GOOOLLL! Organize gelişen atakta, verkaç sonucu topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasında, soldan arka direğe çıkarttığı topu Samudio ağlara gönderdi: 3-0.

DAKİKA 79: GOOOLLL! 4-0 oldu. Kaleci Bekaj’ın takım arkadaşına göndermek istediği topu araya girerek kazanan Semih pasını Oğulcan’a verdi, Oğulcan penaltı noktasının sağından, zor pozisyonda topu Atakan Akkaynak’a çıkarttı, Atakan da sert bir vuruşla farkı dörde çıkarttı.

DAKİKA 90+3: GOL! Hatayspor’un golü geldi. Sağdan Kerim’in ortasında, geriden gelen Selimcan kafayı vurdu: 4-1.