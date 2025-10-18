Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara’da TVF Spor Lisesi’nin konuğu olacak. Bugün Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 11.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Niksar Belediyespor ile 1954 Adanaspor, Karapınar Anadolu Leoparları ile TÜRŞAD, Onikişubat Belediyespor ile Yücelen Anamurspor, Düzce Belediyespor ile Fenerbahçe, Osmangazi Belediyespor ile Şiran Akademi karşı karşıya gelecek.