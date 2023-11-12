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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Artvinspor Çorum'da kozlarını paylaştı. Osmancık İlçe Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette son bölüme kadar başa baş giden maçın sonlarına doğru basit hatalar yapan Çorum'un sultanları bu seti 25-23 kaybederek skora denge geldi. Üçüncü sette tekrardan oyunun kontrolünü eline alan sultanlar seti 25-22 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette smaçlardan ve servislerden eli boş dönmeyen Osmancık Belediyespor seti 25-10 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Osmancık temsilcisi 9 puana yükselirken, konuk Artvinspor ise 6 puanda kaldı.