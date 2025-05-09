Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Karma Floor Curling Yarı Final Grup Birinciliği 5-9 Mayıs tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Alev Bıyıkoğlu Mumcu ve Deniz Samur Molla’nın çalıştırdığı Melike Karatay ve Ferhat Tuzcu’lu Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu grup üçüncüsü olarak Mersin’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA