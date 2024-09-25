Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 19.Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Şükür Lokması etkinliği, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

Bahçelievler Mahallesi İsmail Kakaç İlkokulu üzerinde bulunan vakıf cemevi önünde yapılan etkinlikte âşıklar deyişler söyledi, lokmalar paylaşıldı.

Lokma etkinliğine Belediye Başkan Yardımcı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Belediye Meclisi üyeleri, BTP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Ali Rıza Düzgün Dede’nin okuduğu “nefes ve şiirler” ile devam etti.



“AMACIMIZ İNSANLARIN LOKMALARINI TATMASIDIR”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevleri Genel Başkanı Erdal Doğan, selamlama konuşmasında, kurban kesmenin Hakk'a varmak için yeterli olmadığını, insanın yediği lokmalardan bir yanlışını atması gerektiğini vurguladı. Lokmaların, ruhsal arınma ve sevgi, adalet gibi değerler taşıdığını ifade etti.

Doğan, insanlığın ve tüm canlıların ölümsüzlüğüne inandığını belirterek, tarihsel kökenlere değindi. "İnsan ölmez, don değiştirir" diyerek, insanların kendilerini tanımaları gerektiğini ifade etti.

“ISLANMIŞIN YAĞMURDAN KORKUSU OLMAZ”

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yağmurlu havada etkinliğe katılmanın mutluluğunu ifade etti. Candan, lokmaların birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcıların dostluk ve dayanışma içinde bir araya gelmesiyle sona erdi.