Çorum'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen belediye otobüsü, cadde üzerinden geçiş yapamadı. Otobüsün arkasında araç kuyruğu oluşurken, yaşanan duruma diğer sürücüler tepki gösterdi.

Kentin en işlek caddeleri Gazi ve İnönü caddesinde neredeyse her gün benzer manzaralar yaşanıyor.

Duyarsız bir sürücünün kısa süreli de olsa aracını hatalı park etmesi özellikle belediye otobüslerini zor durumda bırakıyor.

Zaman zaman ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan sürücüler bu durumdan muzdarip.

Benzer bir manzara da dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde yaşandı. Bir okuyucumuzun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde aracını hatalı park eden bir sürücünün trafiği felç ettiği an yer alıyor.