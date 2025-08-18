Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapmakta iken tayinleri çıkan Şube Müdürleri Bennan Faydacı, Hacı Hüseyin Asar, Ömer Özdemir ve Kutluhan Cüce için veda programı düzenlendi.

Programa katılan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, emekleri ve hizmetleri için Şube Müdürlerine teşekkürlerini iletti ve başarı dolu görev sürelerinin anısına plaket takdiminde bulundu. Şube Müdürlerinin katkılarının unutulmayacağını belirten Çağlar, yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ