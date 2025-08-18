Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olan isimler birlik beraberlik mesajı verdi.

Kale Mahallesi’nin Sıla Düğün Salonu’ndaki seçimi ile başlayan delege seçimlerine katılan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Merkez İlçe Başkan Adayları Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu “birlik-beraberlik” mesajı verdi.

İl Başkanı Solmaz ve Milletvekili Tahtasız, başkan adayları Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu ile Sıla Düğün Salonu’nda birlik ve beraberlik içerisinde, demokrasi şöleninin en güzelini ortaya koyarak delege seçimlerini gerçekleştirileceklerini ve partiyi iktidara taşıyacak, seçimlere hazırlayacak kadroları işbaşına getireceklerini söylediler.

İl Başkanı Solmaz: “Bu süreç, sadece bir seçim değil; partimizin geleceğine, dayanışmamıza ve birlikteliğimize yön verecek önemli bir adımdır. Bu süreç aynı zamanda örgütümüzün kenetlenmesinin, dayanışmasının ve geleceğe umutla yürümesinin en güzel göstergesidir. Birliğimiz, beraberliğimiz ve ortak mücadele azmimizle; Cumhuriyetimizin değerlerini ve demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın örgütlü mücadelemiz! Hep birlikte sandığa giderek demokrasiye, örgütümüze ve partimizin ortak iradesine sahip çıkalım. Gücümüz birliğimizdir, yarını birlikte kuracağız” dedi.

Milletvekili Tahtasız da tüm üyeleri delege seçimlerinde oy kullanmaya davet ederek: “Partimize yakışır şekilde, demokrasi şöleni havasında geçmesini istediğimiz seçimlerde desteğiniz ve katılımınız çok önemli. Partimizi iktidara taşıyacak kadroların oluşacağı bu seçimlerde kırmadan, dökmeden, ayrılmadan, ayrışmadan birlik ve beraberlik içerisinde zafere ulaşacağız. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olan bu buluşmada, üyelerimizin özgür iradesi sandığa yansıyacak. Omuz omuza bir mücadele olacak. Sonuç ne olursa olsun kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan demokrasi olacak. Katılımınız, hem bize güç verecek hem de iktidara yürürken yolumuzu aydınlatacaktır. Hep birlikte, daha güçlü yarınlara” görüşüne yer verdi.

