CHP Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığı, mahallelerde devam eden delege seçimleri kapsamında Yavruturna Mahallesi için tarih ve yer bilgisini açıkladı. Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ın duyurusuna göre seçimler, 24 Ağustos 2025 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yavruturna Mahallesi delegeleri, Çorum’un en bilinen işletmelerinden olan ve halk arasında “Köfteci Zafer” olarak tanınan Zafer Kelam’ın işyerinde oy kullanacak. Seçim alanı olarak belirlenen adres, Yavruturna Mahallesi Muhtarlığı yanında yer alıyor. Katılım sağlayacak üyeler için oy verme sürecinde gerekli düzenlemeler yapılarak demokratik bir ortam oluşturulacak. Bu seçimlerde Yavruturna Mahallesi’nden toplam 14 delege belirlenecek.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı, tüm üyelerin katılımını önemsediklerini ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için gerekli hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Partimizde demokrasi şölenini yaşadığımız delege seçimleri tüm mahallelerimizde olduğu gibi Yavruturna Mahallemiz için de 24 Ağustos’ta gerçekleşecektir. Üyelerimizin katılımı bizler için büyük önem taşımaktadır. Tüm üyelerimizi belirtilen gün ve saatte delege seçimlerimize davet ediyor, katılımlarıyla partimizin demokratik geleneğini güçlendirmelerini bekliyoruz.”

Bu seçimlerin ardından CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı, diğer mahallelerde de süreci sürdürecek ve ilçe kongresi öncesinde tüm delegeler netleşmiş olacak.

Muhabir: Haber Merkezi