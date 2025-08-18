CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "benimimzam.net" adresli internet sitesinin yayına girdiğini duyurarak vatandaşları imza vermeye davet etti.

Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyanın başladığını bildirdi. “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” sloganıyla duyurulan kampanya ile ilgili Tahtasız, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için şimdi imzanı at!" çağrısında bulundu.

Mehmet Tahtasız, açıklamasını, partisinin sıkça kullandığı "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganıyla tamamlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muhabir: Haber Merkezi