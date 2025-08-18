Çorum’un Sungurlu ilçesinde uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi eski Müdürü Yusuf Ziya Ünsal, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sungurlu eşrafından merhum Hacı Nuri Ünsal’ın oğlu, Eczacı Bekir Sami Ünsal’ın kardeşi, hastanede görev yapan Fatih Buğra Ünsal’ın babası olan Yusuf Ziya Ünsal için Sungurlu Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine; Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Şirin ve Mehmet Yetik, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kayaer, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Ankara Çamlıdere Halk Eğitim Müdürü Mustafa Çelenay, Çorum İl Milli Eğitim camiasından çok sayıda eğitimci, sivil toplum kuruluşlarının oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı diler.

