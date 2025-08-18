Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum-Merzifon-Samsun yolu üzerinde 280 bin metrekare alana kurulacak olan İkinci Organize Sanayi Bölgesi için imza attı.

Bakanlık tarafından onaylanan ve geçtiğimiz günlerde yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda da 2. OSB Müteşebbis Üyeliği için Çorum Belediyesi adına Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Elvan Zorlu ve Ahmet Kurtbaş’ın Müteşebbis Heyeti’ne asil üye olarak Erdoğan Cengiz, Aslan Kaynar, Zubeyr Tuncel, Fatih Özüyağlı ve Yunus Emre Bölükbaşı’nın ise yedek üye olarak seçilmesi ile ilgili karar imzalandı.

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ticaret ve sanayide adını altın harflerle yazdıran şehrimize “2. OSB” hayırlı olsun. Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kararları’na ilk imzalarımızı atarak “vira Bismillah” diyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi