Çorum Valisi Ali Çalgan, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim faaliyetlerini sürdüren Taç Makina’yı ziyaret ederek, firma sahipleri Turgut Taç ve Oğuz Taç’tan tesisin üretim kapasitesi, faaliyet alanları ve gelecek yatırımları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, firmanın üretim sürecini yerinde inceleyen Vali Ali Çalgan, Çorum’un sanayi potansiyelinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çekerek, kent ekonomisine katkı sağlayan işletmelere desteklerinin süreceğini vurguladı.

Vali Çalgan, ziyaret sırasında ilk olarak üretim alanlarını gezdi ve çalışanlarla sohbet ederek iş süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesisin üretim hattını ayrıntılı şekilde inceleyen Vali Çalgan, burada kullanılan makine parkuru, teknolojik altyapı ve kalite kontrol süreçlerine dair detaylı sunum dinledi. OSB’deki üretim tesislerinin rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge yatırımlarının önemine değinen Vali Çalgan, inovatif çözümler geliştiren firmaların hem iç pazarda hem de uluslararası arenada daha güçlü bir konuma geleceğini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren firma sahipleri Turgut ve Oğuz Taç, üretimde kullanılan yerli ve ithal ekipmanlar, hammadde tedarik zinciri, ihracat hedefleri ve iş güvenliği uygulamaları hakkında bilgi vererek, fabrikanın yıllık üretim kapasitesi ile pazar payı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi