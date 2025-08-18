Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliği yaptığı ve finans kuruluşlarının da katıldığı buluşma, girişimcilere sunulacak yeni destekleri ve iş birliği fırsatlarını gündeme getirdi.

Genç girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Toplantısı düzenlendi. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin ile İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan’ın yönetimindeki toplantıda, bölgedeki girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıya konuk olarak katılan Halkbank Çorum Bölge Müdürü Mükremin Gönül ve Halkbank KOBİ Pazarlama Müdürü İlknur Başak, KOBİ'lere ve girişimcilere sunulan finansman imkanları, destek paketleri ve iş geliştirme fırsatları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin, genç girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgularken, İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan ise bu tür iş birliklerinin gençlerin önünü açacağını belirtti.

Toplantı sonucunda, kurulun önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, genç girişimcilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmaları amacıyla düzenlenen eğitim ve mentorluk programlarının artırılması hedefleniyor. Kurul, bu programlarla Çorum'daki girişimcilik kültürünü daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR