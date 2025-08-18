Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, OSB yönetim kurulu üyeleri, sanayici temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çalgan, Çorum sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü ve OSB’nin bu gelişime paralel olarak altyapı ve yatırım planlarını sürekli güncellediklerini vurguladı.

Vali ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çalgan, sanayicilerin taleplerine hızlı çözümler üretmenin ve yatırımcı dostu bir OSB yönetimi oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Görüşmelerde ilk gündem maddesi, sanayicilerden gelen talepler oldu. OSB’de üretim yapan firmaların altyapı ihtiyaçları, enerji temini, lojistik kolaylıkları ve personel temini konularındaki beklentileri ele alındı. Sanayicilerin, özellikle üretim kapasitesini artıracak altyapı yatırımlarının hızlandırılması yönündeki talepleri üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, OSB’de yapımı devam eden yeni parsellerin inşaat seviyeleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Yatırımcıya açılması planlanan bu alanlarda altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, bazı parsellerde ise üstyapı inşaatlarının hızla ilerlediği belirtildi. Vali Ali Çalgan, yeni yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Çorum’un hem üretim kapasitesinin hem de istihdamının önemli ölçüde artacağını ifade etti.

YAPAY ZEKA İÇİN

OKA’DAN DESTEK

Bir diğer önemli gündem maddesi ise teknolojik gelişmelerin sanayiye entegrasyonu oldu. Bu kapsamda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) destek alınması planlanan yapay zeka tabanlı proje çalışmaları masaya yatırıldı.

OSB yönetimi, sanayicilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını teşvik edeceklerini açıkladı. Bu proje kapsamında, özellikle üretim planlaması, kalite kontrol, bakım-onarım süreçleri ve enerji yönetiminde yapay zeka uygulamalarının devreye alınması hedefleniyor.

Toplantıda, OSB’nin genel altyapı planları da yeniden gözden geçirildi. Yol, su, kanalizasyon, enerji nakil hatları ve telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Altyapının, hem mevcut sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de yeni yatırımlara hazır olacak şekilde planlandığı vurgulandı.

Vali Çalgan, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, Çorum OSB’nin sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda teknolojiyi ve inovasyonu merkezine alan bir sanayi üssü olması için çalıştıklarını belirtti. Vali Çalgan, “Sanayicimizin önünü açacak her adımı atacağız. Yatırımcılarımızın yanında olmaya, onların taleplerini en kısa sürede karşılamaya devam edeceğiz. Çorum, bölgesinde sanayi ve üretim alanında öncü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. OSB yönetimi, alınan kararların kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi