Akademisyen, araştırmacı yazar ve gazeteci kimliğiyle ülkenin önemli fikir insanları arasında yer alan Yusuf Kaplan, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamındaki buluşmada samimi bir atmosfer hâkim olurken, fikir dünyasına dair önemli paylaşımlar yapıldı.

Ziyareti sırasında “Okumak Nedir?” isimli eserini Vali Çalgan’a hediye eden Yusuf Kaplan, kitabın ortaya çıkış süreci ve içeriğine dair kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kitapta insanın kendini, toplumu ve hakikati anlamada okumaya yüklenen rolü anlattığını ifade eden Kaplan, eserin yalnızca bireysel bir okuma kılavuzu değil, aynı zamanda toplumun düşünsel gelişimine ışık tutmayı amaçladığını vurguladı.

Vali Çalgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yusuf Kaplan’a nazik hediyesi için teşekkür etti.



Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ