Çorum’da hukuk camiası ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlayan yeni baro binasının inşaatı devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Baro Başkanı Turan Kalıpçı ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, hukukun ve adaletin temsilinde büyük önem taşıyan bu projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Çorum Barosu’nun yıllardır ihtiyacını hissettirdiği yeni hizmet binası, modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Mevcut binanın kapasitesinin yetersiz kalması ve artan üye sayısı nedeniyle uzun süredir gündemde olan yatırım, Çorum’da hukuk hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni bina tamamlandığında; avukatlara daha uygun çalışma ortamı sağlanacak, vatandaşların hukuki süreçlere erişimi kolaylaşacak ve baro faaliyetleri daha etkin yürütülecek. Ayrıca, genç avukatların mesleki gelişimine destek sağlayacak sosyal ve eğitim alanlarının da projede yer aldığı öğrenildi.

AHLATCI: “ADALETİN GÜCÜ

ŞEHRİMİZE YAKIŞACAK”

İncelemeler sırasında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, hukukun ve adaletin toplum düzenindeki önemine vurgu yaptı. Çorum’un sadece ekonomik ve sosyal yatırımlarla değil, adalet alanındaki güçlü altyapısıyla da öne çıkması gerektiğini ifade eden Milletvekili Ahlatcı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çorum Baromuzun yeni hizmet binası, şehrimizin adalet vizyonunu güçlendirecek. Hem meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasına imkân tanıyacak hem de vatandaşlarımızın hak arama süreçlerinde modern ve çağdaş bir ortam sunacak. Bu proje, adaletin gücünü Çorum’da daha görünür kılacaktır.”

Baro Başkanı Turan Kalıpçı da yeni hizmet binasının önemine dikkat çekerek, projenin baro tarihindeki en büyük adımlardan biri olduğunu söyledi. Kalıpçı, “Avukatlarımız uzun süredir daha geniş, donanımlı ve fonksiyonel bir baro binasına ihtiyaç duyuyordu. Bu yatırım, mesleğimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte hukuk camiası daha güçlü bir şekilde hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Yeni baro binasının sadece bir hizmet alanı olmanın ötesinde, şehrin sosyal ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacağı da vurgulandı. İçinde konferans salonları, kütüphane, eğitim odaları ve sosyal alanların yer alacağı yapı, avukatların yanı sıra hukuk öğrencileri ve vatandaşların da faydalanabileceği bir merkez olacak.

İnşaatın hızlı bir şekilde ilerlemesi için hem yerel yönetimlerin hem de merkezi idarenin destek verdiği öğrenildi. Milletvekili Ahlatcı, projenin tamamlanma sürecinin yakından izleneceğini, her aşamada gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

