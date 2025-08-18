Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.

VALİLİK EK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Çorum'da iş bırakan Türkiye Kamu Sen'e bağlı memurlar bugün Valilik Ek Binası önünde toplanarak, hükümetin zam teklifini bir kez daha protesto etti.

Çorum İl Temsilcisi, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, hak aramak ve adalet için toplandıklarını dile getirdi. Aydın," 2026 yılı için taban aylığa 1000 TL; ek olarak %10+6, 2027 yılı için %4+4…

Soruyorum sizlere: Bu oranlar, mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda, markette hızla artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi?" diye sordu.

“KİRALAR, MEMUR MAAŞLARINI EZİP GEÇMİŞ DURUMDA”

Kira ücretlerinin maaşları geçtiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "Bu teklif ne memurun ne emeklinin sofrasına çare olur ne de yarasına merhem! Bu teklif, milyonların alın terini yok sayan bir tekliftir. O yüzden biz bu teklifi reddettik, bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz! Ekonomik gerçekler ortada… Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar, markette, pazarda uçan fiyatlar, zorunlu tüketim mallarındaki fahiş artışlar… Hepsi açıklanan enflasyonun çok üzerinde. Kiralar, memur maaşlarını ezip geçmiş durumda. Büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde memur barınamıyor, görev yerleri boş kalıyor. Çünkü maaş ile kira yarışılamaz hale geldi!”

“BİZ BURADAYIZ, HAKKIMIZI ALMAKTA KARARLIYIZ”

Daha dün öğrenci servislerine %30 zam yapıldığını hatırlatan Aydın, harcamaların katmer katmer artarken, maaşların dirhem dirhem bile artmadığını söyledi. Maaşların her ay eridiğini belirten Aydın, “Bir gerçeğin altını özellikle çiziyoruz:Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa, bu mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da derinleşecek. Yoksulluk hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecek. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyine sahip ama farklı statüdeki çalışanlar arasında uçurumlar var. Getirilen bu teklif, bu adaletsizliği gidermiyor.

“BU MUDUR ADALET?”

Soruyoruz: Bu mudur adalet? Bu mudur çalışma barışı? Biz adalet istiyoruz! Biz hakkaniyet istiyoruz! Biz buradayız, hakkımızı almakta kararlıyız.

Ülkemizin dört bir yanında, aldığımız karara uyarak memurun gücünü hatırlatan, hakkı ve alın teri için omuz omuza mücadelemize destek veren tüm kamu çalışanlarına; yaptığımız bu anlamlı eyleme sabır ve anlayış gösteren, bize yürekten destek olan vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Mücadelemiz memurun ortak mücadelesidir, kazandığımız her hak hepimizin ortak zaferi olacaktır.” ifadesini kullandı.