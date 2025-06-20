Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Sporları İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Sualtı Yüzme İl Şampiyonası sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il şampiyonasına 7 kulüp ve 105 sporcu katılım sağladı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda toplam puan sıralamasında Ata Spor Kulübü kızlarda ve erkeklerde şampiyon olurken, kızlarda Gençlikspor Kulübü ikinci, Atletik Performans Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise ikincilik kupası yine Gençlikspor’un olurken, Hitit Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, bireysel anlamda dereceye yapan yüzücüler de madalya ile ödüllendirildi.