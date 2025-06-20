Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan’ın da davet edildiği U17 Futbol Milli Takımı, 24-28 Haziran tarihleri arasında Venezuela'nın Porlamar şehrinde katılacağı UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvası’nın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Çağatay Şalap nezaretinde, İstanbul’da, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, antrenmanlara başladılar. Ay-yıldızlılar, 22 Haziran’da Venezuela’ya gidecek.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Türkiye; turnuvadaki ilk maçını 24 Haziran Salı günü, saat 02.00’de Şili ile, ikinci maçını 26 Haziran Perşembe günü 23.00’te Paraguay ile, son maçını ise 28 Haziran Cumartesi günü, saat 02.00’de Venezuela ile oynayacak.