İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, geçtiğimiz hafta Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden ve 10-2 önde iken bitime 14 saniye kala duş olduğu için yenilerek ikinci olan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’i makamında kabul etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Hazır, yönetim kurulu üyeleri ve antrenör Adem Uysal’ın da hazır bulunduğu kabulde, elde ettiği başarıdan dolayı Özdenur Özmez ve antrenörü Adem Uysal’ı tebrik eden Çizikçi, genç sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

Özdenur Özmez’in Avrupa ikincisi olması nedeniyle hazırlatılan özel pastayı genç sporcu ve antrenörü ile birlikte kesen Belediye Başkanı Çizikçi, “İskilip Belediyesi olarak sporu, gençliği ve geleceğe duyduğumuz inancı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Gençlerimizin yanında durmaya, onların hayallerine ortak olmaya ve başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; doğru destekle, azimle ve inançla çok daha büyük başarılar mümkün.

İskilip olarak onun yanındayız. Dualarımız ve desteğimizle birlikteyiz. Yolun açık olsun Özdenur” diye konuştu.