Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de Servet Çetin’le yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine beklenildiği gibi Serik Belediye ile yollarını ayıran Mehmet Altıparmak getirildi.

2025-2026 Sezonu sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalayan Mehmet Altıparmak, “Çok mutluyum, bildiğim bir camiaya geldim. Diyarbakır’ı ve buranın yüreğini bilen biriyim. Bizden ne istendiğini biliyorum. Tek bir hedefimiz var; şampiyon olmak. Bunun için buradayız” dedi.

Altıparmak, oyun sistemi ile ilgili olarak da “Genelde hücum oynayan, ön alanda baskı yapan bir takım yaratmak istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında seyir zevki yüksek futbol oynayacağız. Maçlarımızı dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Bunun için güzel futbol ve bol galibiyet şart” ifadelerini kullandı.