Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin ardından Çorum Şehir Stadyumu ve kulüp tesislerinde hazırlıklar hız kazandı. Yeni sezonda Süper Lig standartlarına uygun bir ortam oluşturmak amacıyla stadyum ve çevresinde kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen teknik ekip, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz öncülüğünde Çorum Şehir Stadyumu ile kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde stadyumun mevcut durumu gözden geçirilirken, ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve iyileştirmeler masaya yatırıldı.

Yetkililer, Süper Lig müsabakalarının en iyi şartlarda oynanabilmesi için hem stadyumda hem de tesislerde gerekli hazırlıkların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Çalışmalar kapsamında saha, tribünler, yayın alanları, güvenlik önlemleri ve diğer teknik altyapı unsurlarının TFF kriterlerine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Arca Çorum FK’nın tarihi Süper Lig yolculuğu öncesinde şehir genelinde büyük heyecan yaşanırken, stadyum ve tesislerdeki çalışmaların sezon başlamadan tamamlanması planlanıyor. Kulübün Süper Lig’deki ilk sezonuna en iyi şekilde hazırlanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.