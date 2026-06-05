Bugün İstanbul’da başlayacak olan Erkekler Bölgesel Lig 4’lü final turunda Çorum Belediyespor ilk maçında Suadiye Basketbol ile karşılaşacak.

Normal sezonu lider tamamladıktan sonra Play-Off etabını da başarıyla geçen Çorum Belediyespor adını 4’lü finallere yazdırdı.

4’lü finaller bugün İstanbul’da başlıyor. İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda oynanacak 4’lü finallerin ilk maçında Çorum Belediyespor saat 16.00’da Suadiye Basketbol ile karşılaşacak. Aynı salonda saat 19.00’da ise Titan Akademi ile Tekirdağ Namık Kemal takımları kozlarını paylaşacak.