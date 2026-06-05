Arca Çorum FK’da yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmaların İstanbul’dan yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre göre, Sportif Direktör Mustafa Soley ve Teknik Direktör Uğur Uçar İstanbul’da adeta kamp kurdu. Zaman zaman Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu da ikiliye katılırken, başta transfer çalışmaları olmak üzere yeni sezon planlaması hazırlanıyor.

İlk etapta transferlerin gerçekleştirileceği, alınan oyunculara göre de çok sayıda oyuncu ile yollar ayrılacak.

Öte yandan, yönetimin de büyük bölümünün değişeceği ve kulübün sahibi Savaş Balçık’ın bu doğrultuda bir çalışma yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.

Spor kamuoyu, kulüpteki gelişmelerle ilgili açıklama bekliyor.