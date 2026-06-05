Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın yeni sezon hazırlık takvimi netleşmeye başladı.

Sportif direktör Mustafa Soley’den aldığımız bilgilere göre, kırmızı-siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarına Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Kesin tarih önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Üç etaplı hazırlık döneminin ilk etabını Çorum’da yapacak olan Arca Çorum FK’nın ikinci ve üçüncü etap kamplarını gerçekleştireceği yerle ilgili araştırmalar sürüyor. Çorum temsilcisi, iki kampı da Türkiye’de yapacak olup, yurtdışı kampı planlanmıyor.