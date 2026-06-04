Arca Çorum FK’nın 24 Mayıs Pazar günü, Konya’da Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek Süper Lig’e yükseldiği 1.Lig play-off final maçının perde arkası belli oldu. Maç öncesindeki motivasyon konuşmaları kazanılan tarihi başarıda büyük etken olarak ön plana çıktı.

AİLELERİN

ETKİSİ

Kulüpten yapılan videolu paylaşıma göre; maç öncesinde kulübün sahibi, iş insanı Savaş Balçık ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yaptı. Toplantıda ilk olarak, spor müdürümüz Hüseyin Aşkın’ın da play-offlar öncesinde iki farklı yazısında vurguladığı gibi, her oyuncunun ailelerinin ve sevdiklerinin başarı dileklerini ilettiği, duygusal yoğunluğu olan kısa birer motivasyon videosu izletildi. Bazı futbolcuların videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Aile mesajlarının ardından önce teknik direktör Uğur Uçar, ardından Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ve son olarak da kulübün sahibi Savaş Balçık birer konuşma yaptı.

Teknik direktör Uğur Uçar: “Ben size ilk geldiğim gün ne dedim? Aile olmamız gerekiyor dedim. Ailemiz için herkesi karşımıza alır mıyız? Alırız. Şimdi onları mutlu etme zamanı. Şimdi son dokunuşu yapma zamanı. Siz de bunu yapacaksınız” ifadelerini kullanırken, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu; “Bu, bir maçtan daha fazlası. Bu bir maç değil, sizin savaşınız olacak beyler. Bu ailemizin savaşı olacak. Çıkıp o kupayı ailemize, çocuklarımıza, önce kendinize getireceksiniz” dedi.

BALÇIKTAN

AİLE VE GÜVEN

VURGUSU

Kulübün sahibi Savaş Balçık ise; “Hepiniz bu çatı altındasınız, değil mi? Yarın galip de gelsek, mağlup da olsak sizler benim ailemsiniz. Çünkü ben size inandım. Size inananları unutmayın diye kalenin arkasına bizzat yazdırdım. Boydan boya yazdırdım o cümleyi.

O aileye, onlara yapılması gereken bir şey var. O da bana düşüyor. Çocuklarınızın bir ömür boyunca bütün okul masrafları bize aittir. Yarın o maçı alın. Buradaki parayı falan geçtim. Benim davam çok büyük çocuklar. Ben inandım size. Neden çocuklarınızın geleceğini biz karşılayalım dedim? Çünkü her topa vurduğunuzda o çocuklarınız gelecek aklınıza, gelsin. Paradan vazgeçersiniz, şöhretten vazgeçersiniz, zirveden vazgeçersiniz ama o çocuktan vazgeçemezsiniz.

Şimdi çocuklarınız için çıkın ve oynayın. Ben sizlerle, ailenizin olduğu kadar gurur duyuyorum. Size bol şanslar diliyorum” şeklinde konuştu.