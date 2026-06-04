Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da yeni sezon planlaması ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, futbolcu kadrosu gibi yönetim kadrosunun da büyük bölümünün değişeceği öngörülüyor. Hatta, özellikle play-off sürecinde de yaptığı hamlelerle Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinde çok büyük payı bulunan kulübün sahibi Savaş Balçık’ın başkanlık koltuğuna oturacağı konuşuluyor. Tüm bunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Savaş Balçık’ın yeni başkan olduğunu doğrulayan türde bir gelişme yaşandı.

Arca Çorum FK’nın resmi sosyal medya hesabından play-off şampiyonluğunun perde arkasının paylaşıldığı videonun haberinde; “Play-Off finali öncesi Yönetim Kurulu Başkanımız Savaş Balçık futbolcularımızla bir araya gelerek tarihi bir motivasyon konuşması yaptı...” ifadeleri kullanılması dikkat çekti.

Savaş Balçık’tan “Yönetim Kurulu Başkanımız” diye bahsedilmesi, başarılı iş insanının Arca Çorum FK’nın yeni başkanı olduğu şeklinde yorumlandı.