Çorum Spor Lisesi Müdürü Hakan Kılcı ve Beden Eğitimi Öğretmenleri İl Müdürü Hüseyin Şahin’i Ziyaret Etti

Çorum Spor Lisesi Müdürü Hakan Kılcı ve beraberindeki beden eğitimi öğretmenleri, İl Müdürü Hüseyin Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret, spor eğitimi ve öğrencilerin gelişimi üzerine verimli bir görüşme fırsatı sundu.

Müdür Kılcı, okulun spor alanındaki başarıları ve gelecek projeleri hakkında bilgi verirken, İl Müdürü Şahin de desteklerini ve iş birliğinin önemini vurguladı. Ziyaretin ardından, her iki taraf da eğitim ve sporun entegrasyonunun artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bu tür ziyaretlerin, spor eğitimine katkı sağlamak ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.