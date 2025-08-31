Arca Çorum FK’nın, milli ara dönüşü, 5.hafta maçında konuk edeceği Vanspor, ligdeki ilk yenilgisini, sahasında Bandırmaspor’a karşı aldı.

Sezona 3-2’lik Boluspor galibiyetiyle başladıktan sonra Sahası’nda Esenler Erokspor’u da 1-0 yenerek 2’de 2 yapan Vanspor, Iğdır FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra, 4.hafta maçında Bandırmaspor’u konuk etti. Van Atatürk Stadı’nda, Vanspor’un geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ilk gol konuk ekipten geldi. 11.dakikada, Vansporlu Erdi Dikmen’in kafayla kalecisine göndermek istediği top kısa düşünce araya giren Tanque fileleri havalandırdı. 44’te, yine Erdi’nin hatası sonucu Tanque topu ağlara gönderince Bandırmaspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Vanspor 51’de Ivan Cedric’le farkı bire indirmesine rağmen kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Bandırmaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ilk yenilgisini alan Vanspor 7 puanda kalırken, Bandırmaspor da puanını 7’ye yükseltti.