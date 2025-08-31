Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, bir bomba transfere daha imza attı. Kırmızı-siyahlı yönetimin, Kocaelispor’un geçen sezon Süper Lig’e yükselmesinde çok büyük payı bulunan 29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan’la anlaştı.

1996 Ankara doğumlu olan Oğulcan Çağlayan, 2014’te Gaziantepspor’da profesyonel olduktan sonra Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Giresunspor, Pendikspor, Kasımpaşa ve en son geçen sezon Kocaelispor’da oynadı.

Deneyimli futbolcu, Kocaelispor’un geçen sezon kazandığı 1.Lig şampiyonluğuna 36 karşılaşmada attığı 21 gol ve yaptığı 7 asistle büyük katkı sağladı. 3 Türkiye Kupası maçında da 1 gol atan Oğulcan Çağlayan, sezonu 39 maçta 22 gol, 8 asistlik performansla tamamladı.

Bu sezon Süper Lig’de 4 karşılaşmada 195 dakika süre alan Oğulcan, gol ve asist üretemedi.

Kırmızı-Siyahlılar Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.