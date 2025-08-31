Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da istenilen saha sonuçlarının alınamaması üzerine teknik direktör İrfan Buz’la yollar ayrıldı.

Sakaryaspor, ligin 4.haftasında konuk ettiği Boluspor’a 4-1 gibi flaş bir skorla yenilince, teknik direktör İrfan Buz’la bir görüşme gerçekleştiren yönetim, yolları ayırma kararı aldı. 58 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı açıklandı.

Geçen sezon, 25 Nisan’da göreve getirilen İrfan Buz, bu sezon takımın başında 4 lig maçına çıktı. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda sırasıyla Bandırmaspor’la (D) 1-1 berabere kalırken, Iğdır FK’yı 3-2 yenip, Bodrum FK’ya (D) 3-1, Boluspor’a da 4-1 yenildi.