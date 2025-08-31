Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Final müsabakaları İzmir'de gerçekleşti.

Serkan Karaman'ın kafile başkanlığını yaptığı, Derya Karaman'ın ise antrenörlüğünü üstlendiği Çorum kız takımı Diyarbakır ve Eskişehir’in yer aldığı grubu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Çeyrek finalde Mersin’i set vermeden 3-0’la geçen Çorum’un sultanları yarı finalde ise Antalya’ya 3-1 mağlup oldu. Dün İzmir Halkapınar Salonu’nda Bursa ile üçüncülük maçına çıkan Çorum temsilcisi rakibine 26-24, 25-23 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yenildi ve Türkiye’nin en iyi dördüncü takımı oldu ve yıldızlar kategorisinde Çorum voleybol tarihine geçmeyi başardılar. Antalya Türkiye şampiyonu olurken, Ankara ikinci, Bursa ise üçüncü oldu.

(Rıfat KARA)