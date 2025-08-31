Arca Çorum FK U16 ve U17 takımları ile Süper Lig takımı Gençlerbirliği takımları Dodurga'da karşı karşıya geldi. Dodurga İlçe Sahası'nda oynanan maçları Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Ankara Oftaşspor Kulübü Başkanı hemşehrimiz Ahmet Etçi, ASKF Genel Başkanı Serhat Arıcı, Arca Çorum FK Altyapıı Genel Koordinatörü Salih Öztürk ile her iki takım sporcularının velileri katıldı. Oynanan maçlar öncesinde Altyapı Koordinatörü Salih Öztürk tarafından Kaymakam Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve Oftaşspor Kulübü Başkanı Ahmet Etçi'ye üzerlerinde isimleri yazılı forma hediye edildi. Zevkli ve mücadeleci geçen maçların ardından Dodurga Belediyesi tesislerinde her iki takım futbolcuları birlikte yemek yedi.

Muhabir: Haber Merkezi