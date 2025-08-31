Trendyol 1.Lig 4.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nün konuğu oldu. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 40 dakikalık bölümü golsüz geçerken, 44.dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ortasına harika bir kafa vuruşu yapan kaptan Ferhat takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden hemen 1 dakika sonra ev sahibi Keçiörengücü Ezeh ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk Çorum FK 65.dakikada Pedrinho'nun pasında gelişine yerden sert ve düzgün bir vuruş yapan Oğuz Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede ev sahibi Keçiörengücü'nün ataklarından gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

4'de 4 yapan Kırmızı-Siyahlılar 4.haftayı da 12 puanla zirvede tamamladı. Ev sahibi Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.