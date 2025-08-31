Arca Çorum FK’da, zorlu Keçiörengücü maçı öncesinde kaleci Hasan Hüseyin Şoku yaşandı.

Kaleci Hasan Hüseyin’in, Cuma günü yapılan antrenmanda, bir futbolcunun basması sonucu sol el işaret parmağı kırıldı. Deneyimli eldivenin tedavisinin yoğun şekilde devam ettiği ve 4-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ligin ilk haftasında, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçta, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Hasan Hüseyin, Adana Demirspor ve Sarıyer maçlarında ise Arca Çorum FK’nın kalesini korumuştu.

İbrahim Sehiç’in de sakatlık sonrası tam hazır olmaması nedeniyle Keçiörengücü maçında kaleye ilk hafta olduğu gibi yine Ahmet Said Kıvanç geçti.