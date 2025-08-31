Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 5 haftalık takvim açıklandı. Arca Çorum FK, 21 günde tam 5 maç oynayacak. Özellikle Eylül ayı çok zorlu geçecek.

Süper Lig ve 1.Lig’e dün akşam tamamlanan 4.hafta maçlarından sonra milli ara verildi. Milli ara dönüşünde 1.Ligi oldukça sıkışık bir takvim bekliyor. Özellikle Arca Çorum FK’nın takviminin diğer takımlara göre daha sıkışık olduğu görülüyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İLK MAÇ VAN’LA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli ara dönüşü heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek olup, 5.hafta maçları 12-15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren lider Arca Çorum FK, 13 Eylül Cumartesi günü, sahasında Vanspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

İSTANBUL MAÇI 19 EYLÜL’DE

Ligde, 6.hafta maçları 19-21 Eylül tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK, 19 Eylül Cuma günü, İstanbulspor’a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

SERİK MAÇI HAFTA İÇİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezon başındaki planlamasına göre 7.hafta maçları 23-24-25 Eylül tarihlerinde olmak üzere hafta içerisinde oynanacak. Arca Çorum FK, 23 Eylül Salı günü, sahasında Antalya temsilcisi Serispor’u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak.

SON EYLÜL MAÇI ÜMRANİYE İLE

Arca Çorum FK, Eylül ayındaki son maçını İstanbul’da, Ümraniyespor’la oynayacak. Ligde, 8.hafta maçları 27-28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak olup, Arca Çorum FK, 27 Eylül Cumartesi günü, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.

3 EKİM’DE MANİSA FK GELİYOR

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 9.hafta maçları ise 3-4-5 Ekim tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 3 Ekim Cuma günü, haftanın açılış maçında Manisa FK’yı konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 9.haftadan sonraki maç takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacak.