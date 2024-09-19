Bu sezon maçlara göğsünde Mehmetçik Vakfı yazan formalarla çıkan Ahlatcı Çorum FK’ya Mehmetçik Vakıfı’ndan ziyaret… Mehmetçik Vakfı Bağışlar Müdürü Emekli Albay Celal Dinçer, kulübü ziyaret etti.

Dinçer’i Kulüp 2.Başkanı Yılmaz Özkul, Başkan Yardımcısı Haydar Eren Uyanıker, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım karşıladı. Celal Dinçer, maçlara Mehmetçik Vakfı yazısıyla çıkan Ahlatcı Çorum FK’ya teşekkür ederken, Yılmaz Özkul’a plaket verdi. Özkul da Dinçer’e Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.