Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, deplasmanda aldığı 2-1’lik Keçiörengücü galibiyetiyle ligin ilk 4 haftasında 4’te 4 yaptı ve milli araya en yakın takipçilerinin 4’er puan önünde lider girdi. Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Süper Lig ve 1.Lig’de mücadele eden 38 takım arasında kayıpsız 2 takımdan biri olarak yoluna devam ediyor.

1.LİG’İN EN İYİSİ

Arca’nın isim sponsor olmasından sonra Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Savaş Balçık’ın kulüp hisselerini devralmasıyla birlikte yaptığı transferlerle Süper Lig için favori takımlarından başında gösterilen Çorum FK, ilk 4 haftadaki saha sonuçları ile de iddiasını ortaya koydu.

4’TE 4

İlk hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0, 2.hafta deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0, 3.hafta evinde Sarıyer’i 2-1, 4.haftada ise deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1 yenen Arca Çorum FK, 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, 1.Lig’in de kalıpsız tek takımı durumunda.

G.SARAY’LA YARIŞIYOR

Arca Çorum FK, 4’te 4 galibiyetlik performansıyla, Süper Lig devi Galatasaray’la aynı başarıyı yakalamış durumda. Süper Lig lideri Galatasaray da ilk hafta deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-0, 2.hafta evinde Fatih Karagümrük’ü 3-0, 3.hafta deplasmanda Kayserispor’u 4-0, 4.hafta ise sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek 4’te 4 yaptı.

Arca Çorum FK ve Galatasaray, 1.Lig ve Süper Lig’de mücadele eden toplam 38 takım arasında 4’te 4 yapan takımlar olarak yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

EN BAŞARILI SEZONU

Süper Lig hedefine her hafta bir adım daha yaklaşan Arca Çorum FK, profesyonel liglerdeki 14.sezonuna geçirirken, bu sezonlar içerisinde, ilk 4 haftalar itibariyle tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.

Çorum ekibi, milli araya giren 1.Lig’deki 5.hafta hafta maçında, 13 Eylül Cumartesi günü, sahasında Vanspor’u konuk edecek.