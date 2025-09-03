Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Zafer Kupası turnuvasında heyecan sona erdi. Ticaret Sanayi Odası (TSO) Fuar Alanı’nda gerçekleşen turnuvaya 23 sporcu katılım sağladı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan atışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

8-9 yaş minik kızlar: 1.Elif Nida Mert.

8-9 yaş minik erkekler: 1.M.Ertuğrul Dinçarslan, 2.Ömer Alp Avcı, 3.Kerem Efe Çavdar.

10-11 yaş minik kızlar: 1.Serra Kahrıman, 2.Betül Sucu, 3.Zeynep Asya Uysal.

10-11 yaş minik erkekler: 1.Eşref Sina Dinç, 2.Hakan Mirza Teryakioğlu, 3.Rüzgar Atınç Konukman, 4.Rüzgar İdeci.

12-13 yaş minik erkekler: 1.Ömür Ağzıkara, 2.A.Kaan Demirkan.

14-15 yaş yıldız kızlar: 1.Amine Berire Develi, 2.Doğa İdeci, 3.Ecrin Naz Ölçer, 4.Elif Beyza Suluova.

16-17 yaş genç erkekler: 1.Utku Ege Bal.

Büyük kızlar: 1.Aynur Uysal.

Büyük erkekler: 1.Akif Çelebi Çatal, 2.Erkin Konukman, 3.Yusuf Akça, 4.Halil Almalı.

Atışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.