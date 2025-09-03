Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ta yapıldı. İsmail Kahraman Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada çok sayıda sporcu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonaya 6 sporcu ile katılım sağlayan Çorum Bahar Spor Kulübü’nden Damla Güleç 38 kiloda ve Elis Yağmur Yıldırım ise 51 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar. 44 kiloda ringe çıkan Oğuzhan Köksal ile 36 kiloda Ada Ergül ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Elde edilen derecelerden dolayı sporcuları kutlayan Bahar Spor Kulübü Başkanı, “Sporcularımız bizleri gururlandırdı. Hedefimiz, milli takım aday kadrosunda yer almak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklardır.” ifadelerini kullandı.