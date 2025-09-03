Çorum’un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki hücum oyuncusu Abdulkadir Çelik, 3.Lig 4.Grup’ta yer alan Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor’a transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

Futbola, 2016 yılında Osmancık Belediyespor’da başlayan Abdulkadir Çelik, 1 yıl sonra Ankaragücü’nün altyapısına transfer olurken, 2023’te de amatör olarak Konyaspor’un altyapısına geçti. Geçen sezonu Keçiörengücü’nün altyapısında geçiren 19 yaşındaki Abdulkadir, bu sezon 3.Lig 4.Grup’ta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor’a transfer oldu. Balıkesir temsilcisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Çorumlu futbolcu, profesyonelliğe adım attı.

Geçen sezon, 1.Lig’de Keçiörengücü formasıyla Kocaelispor’a karşı 45 dakika süre alan Abdulkadir Çelik, Akademi liglerinde ise 109 maça çıktı ve 25 gol attı.

Abdulkadir Çelik, kanat, 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.