8 Ağustos’ta Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) tarafından, geçmiş dönem borçları ile ilgili 1 dosyadan 6 puanı silinen ve sezona -6 puanla başlayan Adana Demirspor’a ikinci ceza geldi. FİFA, Adana temsilcisine yine 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası verdi. Böylece, 3 haftada 12 puanı silinen Adana Demirspor, ligin geride kalan 4 haftalık periyodu sonunda -11 puanla son sırada yer alıyor. Adana Demir, bu sezon tek puanını, ilk hafta, deplasmanda Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kalarak almıştı.

Öte yandan FİFA, 2.Lig ekibi Yeni Malatyaspor’a da 2 dosyadan dolayı 12 puan silme cezası verdi.