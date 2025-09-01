Arca Çorum FK’nın deneyimli kaptanı Ferhat Yazgan, kendi adına sezonun ilk golünü Keçiörengücü’ne attı.

İlk 3 haftada gol ya da asist katkısı yapamayan Ferhat, Keçiörengücü maçının 44.dakikasında, soldan Yusuf Erdoğan’ın ortasından gelen topu kafayla ağlara gönderip Arca Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kaptanın bu sezonki ilk golü oldu.

Geçen sezon 35 maçta attığı 9 golle dikkat çeken Ferhat Yazgan, dördüncü sezonunu geçirdiği Arca Çorum FK’da 104 resmi maça çıkarken, 15 gol atıp 12 asist yaptı.