Çorum FK’nın başarılı file bekçisi Hasan Hüseyin Akınay, bilindiği üzere Keçiörengücü maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeni ile Keçiörengücü maçında forma giyememişti. Sol el ikinci parmağında kırık tespit edilen deneyimli eldiven dün ameliyat oldu.

Kırmızı-Siyahlı kulüpten Hasan Hüseyin Akınay’ın durumu hakkında şu açıklamalara yer verildi:

“29 Ağustos 2025 Cuma günü yapılan antrenmanda kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay, sol el ikinci parmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle kontrole alınmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda parmakta kırık tespit edilmiştir.

El cerrahisi bölümüyle yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen oyuncumuz, 1 Eylül 2025 (dün) tarihinde Ankara'da uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.