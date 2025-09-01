Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası 29-31 Ağustos tarihleri arasında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Ülke genelinde çok sayıda veteran sporcunun ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. +35 yaş kategorisinde mücadele eden Osmancık Hitit Okçuluk Spor Kulübü sporcularından Hasan Hüseyin Durakcan ve Bursak Köse çift erkeklerde Türkiye birincisi, +45 kategorisinde mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Barış Boyar çift erkeklerde ve tek erkeklerde Türkiye birincisi, +60 yaş kategorisinde mücadele eden Çorum BEDER sporcusu Mustafa Alparslan tek erkeklerde ve çift erkeklerde Türkiye üçüncüsü, yine Hitit Okçuluk Spor Kulübü sporcularından Burak Köse +35 kategorisinde tek erkeklerde Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA