Arca Çorum FK’nın Süper Lig ekibi Kocaelispor’dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor camiasına veda etti.

Kocaelispor’un geçen sezon Süper Lig’e çıkmasında çok büyük pay sahibi olan deneyimli futbolcu, yaptığı veda açıklamasında, “Burunga’da (Kocaelispor tesisleri) kapıdan ilk girdiğimde burada güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyordum ama açık konuşmak gerekirse, bu hikâyenin bu kadar mükemmel olacağını ben de düşünememiştim.

Amatörden Süper Lig’e verdiğiniz onurlu mücadelenin bir parçası olduğum için, bu şanlı formayı terlettiğim için bir ömür gurur duyacağım. Lâkin bazen hikâyelerin mükemmel hatırlanması için doğru zamanda gitmeyi de bilmek gerekir.

Kocaeli’yi ve burada yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. İki tarafın menfaatleri doğrultusunda ayrılmak en doğru seçenekti. Kocaelispor, umarım uzun yıllar Süper Lig’de kalır; kalbim hep sizinle olacak” ifadelerini kullandı.