Arca Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 4.hafta maçları tamamlanırken, ilk milli araya girildi. Ankara deplasmanında Keçiörengücü’nü 2-1 yenen Arca Çorum FK, zirvedeki yerini korudu.

KAYIPSIZ TEK TAKIM

İlk hafta Amed’i evinde 2-0, 2.hafta deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0, 3.hafta ise sahasında Sarıyer’i 2-1 yenen Arca Çorum FK, 4.hafta maçında konuk olduğu Başkent ekibi Keçiörengücü’nü 44’te Ferhat Yazgan, 65’te de Oğuz Gürbulak’ın golleriyle 2-1 yendi. Bu sonuçla 4’te 4 yapan Arca Çorum FK 12 puana ulaştı ve ligin kayıpsız tek takımı olarak liderliğini sürdürdü.

DEPLASMAN TAKIMLARI HAFTAYA DAMGA VURDU

Ligin 4.haftasına deplasman takımları damga vurdu. 10 maçın 7’sini deplasman takımları kazanırken, ev sahibi takımlar 1 galibiyet alabildi. 2 karşılaşma ise berabere bitti.

Haftanın ve sezonun en farklı galibiyetini, Adana Demirspor’u deplasmanda 8-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler alırken, Bandırmaspor, Vanspor’u 2-1, Erzurumspor Sarıyer’i 2-0, Esenler Erokspor Ümraniyespor’u 2-0, Boluspor Sakaryaspor’u 4-1, Bodrum FK da Serikspor’u 4-2 yenerek deplasmanda kazanan diğer takımlar oldular.

Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Pendikspor haftanın galibiyet alan tek ev sahibi takımı olurken, Manisa FK-Iğdır FK ve Hatayspor-İstanbulspor maçları ise 1-1 bitti.

Ligde, milli aranın ardından heyecan 12-15 Eylül tarihlerinde oynanacak 5.hafta maçlarıyla devam edecek.